俳優の本木雅弘（60）とと内田也哉子さん（49）の長男でモデルのUTA（28）が、この日までに自身のインスタグラムを更新。世界最高峰のファッションショー、パリ・ファッションウイークに出演したことを報告した。

26年秋冬シーズンに向けたメンズコレクションの新作発表で、UTAは2ブランドのステージに登場。日本を代表するモードブランド「YohjiYamamoto」では45年もの間、パリコレ参加の歴史に裏付けされた唯一無二の存在と世界観を展開。ブラックスーツなど2ルックを着こなした。

「Junya Watanabe Comme des Garcons」では、古き良きジャズクラブをほうふつさせる演出で、現代的な英国紳士を感じさせた。UTAは唯一の日本人として起用され、黒ハットを被ったクラシックなスタイルを3ルック披露した。

世界から注目が集まるランウエーを堂々と闊歩（かっぽ）し、「久しぶりのパリで、26年秋冬メンズコレクションのオーディションに挑み、自分の原点を改めて感じ、身の引き締まる思いでした。それぞれのブランドの世界観に浸って、演じるように歩かせていただきました」とコメントした。

また、先日行われたミラノファッションウイークでは、22年ぶりとなったラルフローレンのミラノメンズショーにゲストとして出席。国内外でモデルとしての存在感がいっそう高まっている。

この投稿にフォロワーからは「かっこいい！」「だんだんお父さんに似てくる」などと反響が寄せられた。