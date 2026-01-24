ラスト60秒でサプライズ！意外な人物がメイン住民に追加で驚くドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』

松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。

本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。

1月23日（金）に放送された第3話のラストでは、“ある人物”がそれまでのイメージとは一変した姿で登場。西ヶ谷温泉に滞在するメンバーとして新たに加わることになった。

（※以下、第3話のネタバレがあります）

◆西ヶ谷温泉にFBI捜査官がやってきた！

第3話では、西ヶ谷温泉で謎の暗号とともに繭のような謎の物体に包まれた遺体が発見される連続怪死事件が発生。洋輔はベテラン刑事・春藤慶太郎（光石研）から暗号解読を頼まれ、三日三晩寝ずに挑むも、まったく答えがわからなかった。

捜査が難航するなか、事件を聞きつけたFBI捜査官のリンダ（アナンダ・ジェイコブズ）とマイク（村雨辰剛）が、なぜかアメリカからやってくる。しかし2人は自由奔放で、すぐには現場に向かわず温泉に入ったり記念撮影を始めたりと、FBI捜査官らしからぬ行動を連発。スーツにサングラスが似合うクールな見た目からは想像できない濃いキャラクターが描かれた。

そんななか、マイクが春藤に悩みを打ち明ける一幕も…。

そして事件が一件落着したラストシーン。洋輔と春藤が話していると、スーツ姿から激変したマイクが「ただいま、帰りました」とたどたどしい日本語で現れる。洋輔は「しばらくここに住むことになりました」といい、その後の次回予告映像にもさっそく西ヶ谷温泉に馴染んでいる様子のマイクの姿があった。