ボトムアップ式堀越で主将担当、愛媛新加入23歳MF日野翔太が副将就任!! キャプテンはMF曽根田穣
愛媛FCは24日、MF曽根田穣が百年構想リーグでキャプテンに就任することを発表した。
曽根田は愛媛ユース出身でびわこ成蹊スポーツ大を経てヴァンフォーレ甲府でプロキャリアをスタート。京都サンガF.C.と水戸ホーリーホックでプレーした後、2023年に愛媛に加入した。J3降格で迎える新シーズンを前に「現状から這い上がるために、これまでの悔しさをエネルギーに変えて、このクラブへの想いを体現できるように精進します。よろしくお願いします」とコメントしている。
副キャプテンはDF黒石貴哉、FW藤本佳希、MF日野翔太の3人が務める。23歳の日野は高校時代、選手主導で練習メニューや選手交代策などを決めるボトムアップ方式の堀越高でキャプテンを担当。サガン鳥栖からの完全移籍加入1年目で副将に就任し、「チームの勝利のために何が必要かを考えて行動していきます。よろしくお願いします」と意気込んだ。
