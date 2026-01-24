歌手のアグネス・チャン（70）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。家庭での教育法について語った。

アグネスは3人の息子について「もう働いて」と明かし、「長男が39歳、次男が36、三男が29です」と告白。3人は有名な大学を卒業したと言われると「スタンフォード大学」と米カリフォルニア州にある世界トップクラスの名門大出身であると語った。

子供たちが幼い頃の家庭での教育について問われると「私は勉強は楽しいっていうことを小さい時からこう仕向けて、仕向けて、仕向けて」いたと回顧。「方法としては勉強を立体化するっていうのが凄い大事だと思うので」と力を込めた。

具体的には「例えば教科書もらったら、とりあえず1回最初から最後まで、ずらっとみんなで見る。楽しみながら“今年は何やるかな？”って。そして段々もうそろそろこういうことやるのかなって思ったら、これと関係あるような活動をする」とアグネス。

「例えば博物館に行ったり。雨のことを勉強するんだったら、雨の日に（外に出て）“行こう！カタツムリ探そう！”。一緒にしゃべって、一緒になって獲って、びっしょびしょになって戻ってきて、家に帰ってシャワー浴びたら、“なんで雨降るんだろう”」と興味を持つように仕向けると説明。

さらに「“こうやって雨降るんだよ”って言ったら、雲とかそういう話に。そしたら世界地図バーッて広げて、“さあどこが一番雨降るんだろう”」と親子で学習していくと語った。

これにMCのタレント・藤本美貴は「先生だよね」、夫でお笑いコンビ「品川庄司」庄司智春も「面白〜」と感心した。

アグネスは「そうすると、雨の日はいっぱい話したいことあるのよ。その日は楽しみで楽しみで」と声を弾ませ、歴史上の人物も子供たちが学校で習う前に「博物館に行って、ドラマ見ちゃってみたいなそんな感じで」とも語った。

藤本が「頭がいいから」と続けると、アグネスは「そうじゃないんです、関係ない。情熱を感じるように勉強する。好奇心をたくさん持たせて」と力説した。

藤本が「ママも一緒にやってるってことだよね」と続けると、庄司は「お仕事をされていたわけじゃないですか。そのお仕事されながら、お子さんと向き合う時間ってなかなか難しいですよね」と驚きを口に。

藤本は「だって仕事現場にお子さん連れていってた元祖のママです」と紹介した。

またアグネス自身も92年にスタンフォード大学大学院教育学博士課程を修了し、94年には博士号授与。