【ライブレポート】TRiDENT、次章への意志を刻み込んだ＜BLUE DAWN TOUR＞ファイナル公演
TRiDENTが、1月23日（金）東京・渋谷WWWXにて全国ツアー＜TRiDENT BLUE DAWN TOUR 25-26＞のファイナル公演を開催。会場には約500人の観客が集結し、メジャーデビューを経て全国ツアーを重ねてきたTRiDENTの次なるフェーズへと踏み出す意思を鮮明に印象づけるステージとなった。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。
本ツアーは、“BLUE DAWN（＝青い夜明け）”をキーワードに、バンドの現在地とその先に広がる未来を提示してきたシリーズ。その最終公演となる本公演では、これまでの歩みと次章への意志を強く刻み込むステージが展開された。
オープニングナンバーは「NEW ERA」。その名の通り、新たなフェーズの幕開けを高らかに告げると、「Bite the bullet」「DISCORD」「KICKASS」と畳みかけ、序盤から会場の熱量を一気に引き上げる。ツアーを通して鍛え上げられたバンドアンサンブルと、観客との一体感がWWWXを包み込んでいった。
MCでASAKAが「ついにやって来ましたBLUE DAWN TOURファイナル〜！！WWWXの皆さん楽しんでますか？みんな、私ら以上にファイナルに期待して来てくれて1曲目からの大歓声最高に楽しいです。約2ヶ月半ぐらいのツアーを経て今日ファイナルここ東京です。このツアーで一番熱い日にしようぜー」と煽り会場を沸かせる。
中盤では「Haha!」、「MIRACRAID」、すかんちのカバー「恋のマジックポーション」といった楽曲で表現の幅を見せつつ、「JUST FIGHT」「iCON」「CHANGE」「CRY OUT」ではTRiDENTの根幹にある闘争心とメッセージ性をストレートに叩きつける。
本編最後のMCではASAKAが「メジャーデビューという一つの夢を叶えるまでに、めちゃくちゃ長い時間がかかりました。順調に行くこともあったけど、やっぱり思うように行かんことが続く日もあったし、自分って音楽向いてないのかなって思うこともあって、でも…でも…そんな諦めそうになった時に踏ん張れたのは…、今こうやってここでライブできてるのは…、紛れもなく、応援してくれて、いつも側で自分たちの音楽を聴いてくれるみんなのお陰です。みんなとの思い出のお陰で私たちは今があります。本当に、本当にありがとう。でもうちら正直メジャーに行って2ヶ月半ツアーを回ってあらためて思ったけど、自分らのやることはやっぱかわらないし、これからも自分らは、たくさんみんなに勇気を与えられるような、元気になってもらえるような曲を届けていくだけやなと思う。」とファンへの感謝の気持を伝えた。
「メジャーに行ってゴールじゃないから、ここからが本番やと思ってます。だからここからは、今までみんなにたくさん支えてもらった分、次はうちらがみんなが苦しい時の支えになったり、みんなの背中を押せるような音楽を届けれる存在でありたい、そんな思いを込めて作った決意の1曲です。」とMCを締めて「黎明ノ詩」のパフォーマンスに繋げた。本ツアーの象徴とも言える一曲として深い余韻を残した。
本編ラストを飾ったのはメジャー1st EP『BLUE DAWN』にも収録されていたカバー曲「カントリー・ロード」。懐かしい故郷へ帰る道、帰りたいという想いを描いた同曲を、TRiDENTならではのロックアレンジで再構築。過去を振り返るだけでなく、未来へと続く道として提示する演奏は、本ツアーのテーマとも深く呼応し、楽曲としての存在感を改めて印象づけた。ツアーファイナルにふさわしい、余韻と意志を同時に残すエンディングとなった。
アンコールで再びステージに戻ってきてのMCでは5月5日（祝・火）に無料ライブを開催することを発表。さらに、同公演のチケット抽選受付が1月30日（金）よりスタートすることも告知され、会場は大きな歓声と期待感に包まれた。
最後にメンバーそれぞれから
NAGISA「みんなすごい楽しむぜ〜みたいな気持ちを持ってきてくれてるんですよね…すごいみんなが気合い入れて“やってるぜ”みたいな感じの雰囲気で来てくれたのがめっちゃ伝わります。だから迎え撃ってやったぜ！どうだ? 参ったか? もう帰り、たぶん足ガクガクで帰れないよねみんな。みんなそのまま元気で楽しく生きてくださいそれが願いです。そんでまたライブ来て転がったり、走ったり、歌ったりしようね。ありがとう！！」
SERINA「私はですね、去年に引き続きツアーを回ったんですけど、今回のツアーは今までのツアーとは全然違くて、結構長いことバンド人生があったんですけど、ずっと目標にしてきたメジャーデビューを果たして、そしてメジャーファーストツアーを無事回れたことが本当に嬉しいです。みなさんのおかげです。本当にありがとうございます。関わる人とかもめっちゃ増えて、いろんな意見をもらったりとか、すごい責任もついてきて、いろんな感情になった1年だったんですけど、すごい支えてもらってるなっていう気持ちはずっと忘れないでおこうと、みなさんの顔を見て本当に感謝を忘れるべきじゃないなと思っております。本当に私たちのメジャーデビューファーストツアーファイナル見届けてくれてありがとうございました。 」
ASAKA「このメジャーデビューをきっかけに出会ってくれた方も多分たくさんいると思うんですけど、これまでのこのTRiDENT人生、TRiDENTの前のバンド人生も全部含めて、このバンドを今までやってきた人生で、こうやって出会えたことは本当に一期一会です。ここにいてくれる、みんなに本当に感謝しています。本当にこれからも大切にしていきたいし、みんながこうやって今日みたいにバカみたいに騒いで、ガハハハって笑ってくれるような1年にできるように、今年もバリバリに駆け抜けていこうと思うので、これからもよろしくお願いします！」と思い思いの気持ちを伝えた。
＜BLUE DAWN TOUR 25-26＞は、TRiDENTにとって“夜明け前”の衝動と、“夜明け後”の確信を同時に刻み込む重要なツアーとなった。無料ライブという新たな一歩を携え、彼女たちの歩みは次なる章へと確実に進み始めている。
写真◎©G-STAR.PRO
■セットリスト＜TRiDENT BLUE DAWN TOUR 25-26 FINAL＞
日程：2026年1月23日（金）
会場：東京・渋谷WWWX
開場：18:00／開始：19:00
ツアーファイナルセットリスト
1. NEW ERA
2. Bite the bullet
3. DISCORD
4. KICKASS
5. DISTINATION
6. Haha!
7. MIRACRAID
8. 恋のマジックポーション
9. JUST FIGHT
10. iCON
11. CHANGE
12. CRY OUT
13. 黎明ノ詩
14. IMAGINATION
15. カントリー・ロード
ENCORE
16. シグナル
ツアーファイナルセットリストプレイリスト
https://playlist.kingrecords.co.jp/?post_type=playlist&p=2735
■＜TRiDENT 6th Anniversary「天下無双！無敵の無料ワンマンライブ」＞
日程 2026年5月5日（祝・火）
会場 Veats Shibuya
時間 17:00 OPEN 18:00 START
チケット一般発売日（先着）2月28日（土）10時00分
チケット金額前売：税込0円/当日：未定
席種オールスタンディング
URL: https://eplus.jp/trident/
■オフィシャル先行（抽選/2枚まで）
1月30日（金）21時00分〜2月6日（火）23時59分
主催・企画・制作 株式会社G-STAR.PRO
後援 キングレコード
備考 ※未就学児入場不可／※入場時、ドリンク代別途
チケットhttps://eplus.jp/trident/
問い合わせ先 SOGO TOKYO
03-3405-9999
月-土 12:00~13:00 / 16:00~19:00
関連リンク
◆TRiDENT オフィシャルサイト
◆TRiDENT オフィシャルX
◆TRiDENT オフィシャルInstagram
◆TRiDENT オフィシャルYouTubeチャンネル
◆TRiDENT オフィシャルTikTok
写真：©G-STAR.PRO