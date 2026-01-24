人間関係リセットのきっかけ…友人は「価値観合わない」職場は「いやがらせ」家族親戚は「遺産相続」など

情報通信の株式会社クロス・マーケティングは２４日までに、全国４７都道府県に在住する２０〜７９歳の男女２４００人を対象に実施した「人間関係に関する調査（２０２６年）」の結果を公開。過去に「人間関係をリセットした」経験を持つ人は３８％、今後、「人間関係をリセットしたい」と考える人は２４％となった。同社では「自ら長期的に連絡を絶つことを『人間関係リセット』として聴取」したとしている。同社の主な分析は以下の通り。

実際に人間関係をリセットした間柄では「友人・知人」が最多の５６％。次いで「職場の人」「同級生・学生時代の先輩・後輩」が２０％台。「友人・知人」はいずれの年代も女性、「職場の人」は男性６０代、「同級生・学生時代の先輩・後輩」は男性２０〜４０代でのリセットが多い。

リセットしたきっかけは、友人・知人は「面倒／うっとうしい／疲れる」「性格や価値観、考え方が合わない」、職場は「面倒になった／ストレスを感じた」「いじめ／いやがらせにあった」、家族・親戚関係では「遺産相続」「金銭トラブル」という声が聞かれた。

どのようにリセットしたかについては、「電話帳の連絡先を消す」「一時的に音信不通になる」がＴＯＰ２。特に２０代は、ＬＩＮＥを含むＳＮＳでのリセットが極めて高い。７０代は「はがきでの連絡をやめる」が多かった。