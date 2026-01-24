抹茶の深い香り！ブルボン「ロアンヌ宇治抹茶」
ブルボンは、サクッとやさしい食感のゴーフレットで抹茶クリームをサンドした「ロアンヌ宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。
京都府産焙煎宇治抹茶を使用した「抹茶フェア」のラインナップとして、香ばしさと和の風味が融合した上品な味わいが登場します。
薄焼きゴーフレットならではの軽やかな食感と、抹茶の深い香りが楽しめます。
ブルボン「ロアンヌ宇治抹茶」
発売日：2026年1月27日(火) 全国発売
販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格：オープンプライス
内容量：16枚(2枚×8袋)
賞味期限：12カ月
「ロアンヌ宇治抹茶」は、サクッとした軽い歯ざわりと、口の中に広がる香ばしさが特徴のゴーフレットです。
その間にサンドされているのは、焙煎した宇治抹茶を使用した特製クリーム。
ゴーフレットの優しい甘さと、抹茶クリームのほろ苦さが絶妙なバランスを生み出しています。
火入れが生む奥深い風味
使用されている抹茶は、軽く火入れ（焙煎）を行うことで、香ばしさと奥深い風味を引き出しています。
これにより、シンプルながらも味わい深い、飽きのこない美味しさに仕上がっています。
個包装の2枚入りが8袋入っており、来客時のお茶菓子としても重宝する一品。
この時期だけの香り高い抹茶のロアンヌを、ぜひ味わってみてください。
ブルボン「ロアンヌ宇治抹茶」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 抹茶の深い香り！ブルボン「ロアンヌ宇治抹茶」 appeared first on Dtimes.