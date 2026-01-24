香ばしいウエハースと、香り高い抹茶クリームのハーモニー！ブルボン「エリーゼ宇治抹茶」

ブルボンは、サクッと軽い食感のウエハースに抹茶クリームを詰め込んだ「エリーゼ宇治抹茶」を、2026年1月27日(火)より期間限定で新発売します。

京都府産焙煎宇治抹茶を使用した「抹茶フェア」商品のひとつとして登場。

香ばしいウエハースと、香り高い抹茶クリームのハーモニーを楽しめる一品です。

ブルボン「エリーゼ宇治抹茶」

発売日：2026年1月27日(火) 全国発売

販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

内容量：32本(2本×16袋)

賞味期限：12カ月

「エリーゼ宇治抹茶」は、サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、特製の抹茶クリームを包み込んだスティックタイプのお菓子です。

ウエハースの香ばしさと、クリームのなめらかな口どけが特徴で、世代を問わず愛される味わいです。

焙煎宇治抹茶の深い香り

クリームには、軽く火入れをした「京都府産焙煎宇治抹茶」を使用しています。

焙煎によって引き出された香ばしさと奥深い風味が、淡白なウエハースの味わいに彩りを添え、抹茶の上品な魅力を存分に楽しめます。

1袋に2本入った個包装タイプで、32本入りというボリュームも魅力。

家族団らんの時間や、オフィスでの休憩時間のお供として活躍しそうです。

ブルボン「エリーゼ宇治抹茶」の紹介でした。

