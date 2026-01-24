くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキ！ブルボン「ミニバームロール宇治抹茶」

ブルボンは、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した「抹茶フェア」の一環として、「ミニバームロール宇治抹茶」を2026年1月27日(火)より期間限定で新発売。

くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを、香り高い抹茶クリームで包み込んだ、この時期だけの特別な味わいです。

軽く火入れをした「焙煎宇治抹茶」ならではの奥深い風味を楽しめます。

ブルボン「ミニバームロール宇治抹茶」

発売日：2026年1月27日(火) 全国発売

販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

内容量：112g(個装紙込み)

賞味期限：6カ月

「ミニバームロール宇治抹茶」は、ふんわりとしたケーキ生地を、京都府産焙煎宇治抹茶を使用したクリームで包み込んだお菓子です。

抹茶クリームの深い味わいとほのかな苦みが、ケーキ生地の甘い香りと絶妙に調和。

口に入れた瞬間に広がる香ばしさと、やさしい口どけを楽しむことができます。

焙煎宇治抹茶のこだわり

今回の「抹茶フェア」商品の共通の特徴として、使用されている宇治抹茶には「焙煎」処理が施されています。

軽く火入れをすることで、抹茶本来の心地よい苦味に加え、香ばしく奥深い風味が引き出されています。

いつものバームロールとは一味違う、和の装いをまとった贅沢な仕上がりです。

ティータイムのお供や、シェアしやすい個包装タイプでおもてなしにもぴったり。

期間限定の味わいを、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。

ブルボン「ミニバームロール宇治抹茶」の紹介でした。

