くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキ！ブルボン「ミニバームロール宇治抹茶」

ブルボンは、京都府産焙煎宇治抹茶を使用した「抹茶フェア」の一環として、「ミニバームロール宇治抹茶」を2026年1月27日(火)より期間限定で新発売。
くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを、香り高い抹茶クリームで包み込んだ、この時期だけの特別な味わいです。
軽く火入れをした「焙煎宇治抹茶」ならではの奥深い風味を楽しめます。
ブルボン「ミニバームロール宇治抹茶」
発売日：2026年1月27日(火) 全国発売
販売場所：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格：オープンプライス
内容量：112g(個装紙込み)
賞味期限：6カ月
「ミニバームロール宇治抹茶」は、ふんわりとしたケーキ生地を、京都府産焙煎宇治抹茶を使用したクリームで包み込んだお菓子です。
抹茶クリームの深い味わいとほのかな苦みが、ケーキ生地の甘い香りと絶妙に調和。
口に入れた瞬間に広がる香ばしさと、やさしい口どけを楽しむことができます。
焙煎宇治抹茶のこだわり
今回の「抹茶フェア」商品の共通の特徴として、使用されている宇治抹茶には「焙煎」処理が施されています。
軽く火入れをすることで、抹茶本来の心地よい苦味に加え、香ばしく奥深い風味が引き出されています。
いつものバームロールとは一味違う、和の装いをまとった贅沢な仕上がりです。
ティータイムのお供や、シェアしやすい個包装タイプでおもてなしにもぴったり。
期間限定の味わいを、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。
ブルボン「ミニバームロール宇治抹茶」の紹介でした。
