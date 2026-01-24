ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 磐越道は通行止め解除 大雪の影響 磐越道は通行止め解除 大雪の影響 磐越道は通行止め解除 大雪の影響 2026年1月24日 13時22分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ NEXCO東日本によりますと、磐越自動車道は、大雪の影響できょう午前5時から会津若松インターチェンジから安田インターチェンジの間で通行止めとなっていましたが、さきほど午後1時に解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 神奈川, 寺田屋, 金属加工, リハビリ, 上田, デイサービス, 伊東市, 葬儀, ダイス