昨年11月にNMB48を卒業した小嶋花梨（26）が24日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。グループを卒業後、初の給与明細に驚いたことを明かした。

番組では、2月3日の節分を前に恵方巻について特集。節分には、その年の縁起のいい方角「恵方」を向いて、願い事を念じながら黙ったまま恵方巻と呼ばれる巻きずしを食べる行事が、とくに関西を中心に行われている。

関東ではあまり知られなかった風習だが、埼玉県出身の小嶋が幼い頃から家族で恵方巻を食べていたことを明かすと、トミーズ雅（66）が「今年は何を願うつもり？」と質問。

小嶋は「私、その…グループ卒業して初めてのお給料の明細がきのう届いたんです。ドキドキ…パカッ（と開くと）、冷や汗…。思っていたより、思っていた金額じゃなかった」と打ち明け、「願いは1つ」と苦笑いを浮かべた。

さらに雅が「思っていた額の何割ぐらいやった？」と問うと、小嶋は「3分の1ぐらい」とぶっちゃけ。額が減った理由について、チュートリアル徳井義実（50）が「NMB48の頃のライブとかのお金が、今まではあったんや」と推測した。

「この後、マネジャーさんと相談して…」と言う小嶋に、トミーズ健（66）が「やめて！ そんな話とか、アイドルやねんから。夢のある話して」と制止するも、雅は「せやけど、3分の1はちょっとつらいぞ。3分の2やったらええけど」と同情。小嶋は自身と同じ吉本興業所属とあって、関係者に向かって「ちょっと、こじりんの給料、考えて！」と訴えていた。