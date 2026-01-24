藤本美貴、次女が“誕生日を心待ちにする”姿を披露！ 「めちゃくちゃ可愛い愛おしい」「何をもらえるかな？」
タレントの藤本美貴さんは1月23日、自身のInstagramを更新。娘が“ワクワク”する姿を披露しました。
【写真】藤本美貴の娘のかわいい姿
コメントでは、「可愛すぎる キュンキュンしますね！！」「楽しそう！！」「手作りカレンダーでカウントダウン」「めちゃくちゃ可愛い愛おしい」「ナイスアイデアですね」「発想も可愛い」「最高に楽しみね…バースデーに何をもらえるかな？」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「楽しそう！！」藤本さんは「１月の自分の誕生日を心待ちにする次女」とつづり、写真を1枚載せています。次女が「自分でカレンダー作って」、誕生日までの日にちをハートマークで埋める姿です。「毎日ワクワクしてます」と、とてもかわいらしい様子が写真から伝わってきます。
「大切な人と素敵な一日を過ごしてください」2025年12月25日にはクリスマスを家族で過ごした様子を公開していた藤本さん。子どもたちとの家族ショットを載せ、「大切な人と素敵な一日を過ごしてください」と呼び掛けていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
