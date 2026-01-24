【ホノルル（米ハワイ州）＝川村律文】囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の第１局（協賛・日本航空）が２２、２３日（現地時間）に米ハワイ州の「プリンス ワイキキ」で行われ、一力棋聖が２３６手までで白番中押し勝ちし、５連覇に向けて好スタートを切った。

南国ハワイを舞台に、両棋士ともアロハシャツを着てのぞんだ対局は、互いの読みがぶつかり合う大熱戦となった。

陽光が差し込む対局室。激しいヨセが続いた対局は２３日午後６時４分（日本時間２４日午後１時４分）、芝野十段が頭を下げて、決着がついた。

盤面中央での難しい戦いが続く中で、１日目を終えた。芝野十段の封じ手は、白の大石への攻めを継続する黒１２１だった。一力棋聖は白１４２から右上隅で仕掛け、黒も抵抗して難解な戦いになった。一連の応酬の後、芝野十段は勝負手を放ったが、一力棋聖は的確に対応して勝利をつかんだ。

第２局は３０、３１日、広島県尾道市の「Ｒｙｏｋａｎ尾道西山」で行われる。