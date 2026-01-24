「キングオブコント2024」王者のお笑いコンビ「ラブレターズ」の溜口佑太朗(41)と塚本直毅（41）が23日配信のABEMA「脳汁じゅ〜す」に出演。久々に賞レースに出場する中堅芸人たちへ“ズバッと”辛口な意見を述べる場面があった。

この日は芸人のスケジュール帳をのぞき見して誰のスケジュールか当てる「芸人スケジュールプロファイリング」を配信した。「M-1グランプリ2025」準決勝進出コンビ・センチネルのスケジュールを見ながらトークを展開した。

センチネルのスケジュールには1日3ライブステージに出演する日もあった。これにはラブレターズも「1日3本は異常ですね」と驚きの表情を見せた。

MCの狩野英孝も「中堅芸人さんは、久々に賞レース出てみようかなと思ったりするのよ。でも“ネタどうしよう…”と考えている間に若手たちはこのスケジュールだから勝てるわけがない。次元が違う」と若手芸人たちのライブの多さを称えた。

すると溜口が「“あの芸人が久々に参戦！”とかネットニュースとかで見ると鼻で笑っちゃうよね」とズバッと言い切った。「こっちに勝てるわけがない。どれだけこっちが磨いてるのかって話になる。数年ぶりの単独ライブの勢いから賞レースに参戦する先輩とかいますけど、鼻で笑っちゃいますよね。どれだけこっちがこの1本に絞っているかというね」と持論を展開した。