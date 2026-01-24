相撲好き女子の「スー女」タレント山根千佳（30）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。大相撲観戦の様子を投稿した。

「TBSの出水麻衣アナと観戦できました！ 久しぶりにお会いできて嬉しかったです」と報告し、黒の衣装にメガネをかけた出水麻衣アナ（41）との2ショットを公開。「いや〜、優勝争いは安青錦関が強い！！そこに実力者である霧島関と熱海富士関が追う展開！！どうなるかな〜〜！！楽しするな〜〜〜！！あと2日で終わっちゃうなんて信じられない」と優勝争いに興奮の心境を伝え、黒のセーター、グレーのミニスカートに、黒のストッキングを履いたコーディネートも披露した。

ファンやフォロワーからも「素敵な私服」「素敵なコーデお似合いです」「かわいすぎ」「美人なお二人」「美人ツーショット」などのコメントが寄せられている。

山根は鳥取・米子市出身。12年の「37thホリプロタレントスカウトキャラバン」決勝大会進出をきっかけに芸能界入り。13年、スポーツ応援アイドルユニット「モブキャストガール」1期生メンバー。好角家の過程に育ち、幼少期から大相撲の魅力にとりことなり、現在は相撲関連の仕事も多数。特技はダンス。スポーツフードスペシャリスト、ベジタブル＆フルーツまるごと栄養アドバイザー、LOPHダイエットアドバイザーなどの資格を持つ。身長160センチ。