ＡＧＡ治療、８割以上が「満足」…「満足していない」は０％　治療開始は３０代が最多

情報通信の株式会社ゼロアクセルは２４日、同社運営サイト「グロウナビ」で実施したＡＧＡ（男性型脱毛症）オンライン診療についてのアンケート調査の結果を公開。ＡＧＡオンライン診療について「とても満足している」「満足している」と応えた回答者が８３％に達し、一方で「満足していない」は０％だった。調査対象者数は１００人。

【治療を受けたクリニックを選んだ際の決め手は？】

▼オンラインで完結するシステムだった：４１％

▼良心的な料金・プランだった：２７％

▼カウンセリングやサービスが充実していた：１３％

▼口コミ・評判が良かった：１３％

▼実績のあるクリニックだった：６％

※オンライン完結の手軽さが支持されているようだ。

【ＡＧＡ治療を始めた年齢は？】

▼２０代以下：２１％

▼３０代：３８％

▼４０代：２８％

▼５０代：１２％

▼６０代以上：１％

※３０代が最多だが、２０代以下、４０代以降も比較的多い。

【ＡＧＡ治療はどれくらいの期間継続している？】

▼〜３か月：１０％

▼３か月〜半年：３２％

▼半年〜９か月：２７％

▼９か月〜１年：８％

▼１年以上：２３％

【ＡＧＡ治療にかかる１か月あたりの費用は？】

▼〜１万円：３５％

▼１万円〜２万円：４８％

▼２万円〜３万円：１３％

▼３万円〜４万円：６％

▼４万円〜：０％

※１か月２万円以下が合わせて８３％。

【ＡＧＡ治療にどの種類の薬剤を使用？】

▼内服薬のみ：７６％

▼外用薬のみ：１０％

▼注入治療のみ：１％

▼複数治療の併用：１３％

※内服薬のみの服用が圧倒的だった。

【ＡＧＡ治療の満足度は？】

▼とても満足している：１４％

▼満足している：６９％

▼どちらとも言えない：１３％

▼あまり満足していない：４％

▼満足していない：０％

※「とても満足している」と「満足している」を合わせて８３％に達した。「満足していない」は０％だった。