ＡＧＡ治療、８割以上が「満足」…「満足していない」は０％ 治療開始は３０代が最多
情報通信の株式会社ゼロアクセルは２４日、同社運営サイト「グロウナビ」で実施したＡＧＡ（男性型脱毛症）オンライン診療についてのアンケート調査の結果を公開。ＡＧＡオンライン診療について「とても満足している」「満足している」と応えた回答者が８３％に達し、一方で「満足していない」は０％だった。調査対象者数は１００人。
【治療を受けたクリニックを選んだ際の決め手は？】
▼オンラインで完結するシステムだった：４１％
▼良心的な料金・プランだった：２７％
▼カウンセリングやサービスが充実していた：１３％
▼口コミ・評判が良かった：１３％
▼実績のあるクリニックだった：６％
※オンライン完結の手軽さが支持されているようだ。
【ＡＧＡ治療を始めた年齢は？】
▼２０代以下：２１％
▼３０代：３８％
▼４０代：２８％
▼５０代：１２％
▼６０代以上：１％
※３０代が最多だが、２０代以下、４０代以降も比較的多い。
【ＡＧＡ治療はどれくらいの期間継続している？】
▼〜３か月：１０％
▼３か月〜半年：３２％
▼半年〜９か月：２７％
▼９か月〜１年：８％
▼１年以上：２３％
【ＡＧＡ治療にかかる１か月あたりの費用は？】
▼〜１万円：３５％
▼１万円〜２万円：４８％
▼２万円〜３万円：１３％
▼３万円〜４万円：６％
▼４万円〜：０％
※１か月２万円以下が合わせて８３％。
【ＡＧＡ治療にどの種類の薬剤を使用？】
▼内服薬のみ：７６％
▼外用薬のみ：１０％
▼注入治療のみ：１％
▼複数治療の併用：１３％
※内服薬のみの服用が圧倒的だった。
【ＡＧＡ治療の満足度は？】
▼とても満足している：１４％
▼満足している：６９％
▼どちらとも言えない：１３％
▼あまり満足していない：４％
▼満足していない：０％
※「とても満足している」と「満足している」を合わせて８３％に達した。「満足していない」は０％だった。