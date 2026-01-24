１６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ」の陣が２４日、都内でライブ映画「ＬＩＶＥ ＩＮ ＴＨＥＡＴＥＲ ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ―うつくしき嘘―」の公開記念舞台あいさつを行った。

本作にはＬＤＨ所属のアーティストが出演。累計５０万人を動員した過去４回のライブイベントから厳選された楽曲映像とミュージックビデオを再編集した。原作小説「ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ」は、架空未来都市・超東京が舞台で、特殊スキルを持つ若者たちによる５チームの闘いと絆の物語。その最終章となる新規エピソードを描いた最新アニメーション映像と融合させ、劇場版のライブ映像作品となった。

映画のタイトルにかけて、過去の絶対に譲れなかった“バトル”を聞かれた陣は、１４日の舞台あいさつで後輩のＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・中島颯太がビッグマウスで「かましてた」ことに対抗心をあらわにした。

これに中島は「陣さんの話、結構長いじゃないですか。細かく短くてわかりやすいワード。これを狙っていきたい」と“挑発”。その上で本作の見どころを「二面性」と表現し、「普段の自分たちのライブとは世界観が全然違う。同じライブでも色が違う。これ二面性ですよね」とドヤ顔で語り、観客から拍手を浴びた。

中島にリードされた陣は、同じく見どころについて「三面性」と絞り出すなどやや引っ張られる形に。それでも「普段のアーティストとしての陣、映画『ＢＡＴＴＬＥ』での（自身が演じる）ＧＯＥＭＯＮ、そして坂本陣。これがトライアングルになって初めて陣です！」と、持ち前のトーク力で笑いに変えていた。