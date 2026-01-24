BONTEMPSのクロワッサンに新作登場♡韓国発チョコクロワッサン3種

韓国式ねじりドーナツで話題のBONTEMPSから、スイーツ好きの心をくすぐる新メニューが仲間入り。韓国で人気を集めるチョコレートクロワッサンが、日本のBONTEMPS店舗でも楽しめるようになりました。香ばしく焼き上げたクロワッサンと、たっぷりのチョコレートが織りなす贅沢な味わいは、ご褒美時間にもぴったり。思わず写真を撮りたくなる新作に注目です♡

韓国発チョコクロワッサン3種

BONTEMPSの新メニューとして登場するのは、ホワイトチョコレートクロワッサン、ミルクチョコレートクロワッサン、ピスタチオチョコレートクロワッサンの全3種。

オーブンで表面を香ばしく焼き上げたクロワッサンに、チョコレートをたっぷりコーティングし、見た目も味わいも満足感のある仕上がりです。

食感と甘さの絶妙バランス

White Chocolate Croissant

Milk Chocolate Croissant

Pistachio Chocolate Croissant

サクッと軽やかなクロワッサン生地となめらかなチョコレートの組み合わせは相性抜群。

やさしい甘さのホワイト、濃厚でコクのあるミルク、ナッツの風味が広がるピスタチオと、それぞれ異なる魅力を楽しめます。ひと口ごとに広がる贅沢な味わいが、日常のひとときを特別に彩ります。

イートインも手土産もおすすめ

BONTEMPSらしい“映える”ビジュアルも、チョコクロワッサンの魅力のひとつ。イートインはもちろん、テイクアウトにも対応しており、ちょっとしたご褒美や手土産にもぴったりです。

BONTEMPSアメリカ村本店、東京原宿店、宇都宮店、横浜石川町店、松山店で販売されます。

BONTEMPSで楽しむ贅沢クロワッサン

見た目の可愛さと本格的な味わいを兼ね備えた、BONTEMPSのチョコクロワッサン。3種それぞれに異なる個性があり、その日の気分で選ぶ楽しさも魅力です。

クロワッサンとチョコレートの贅沢な組み合わせは、一度食べたら忘れられないおいしさ。甘い時間を楽しみたい日に、ぜひチェックしてみてください♪