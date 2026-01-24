◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日 東京体育館）

卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般女子の部準々決勝で張本美和（17＝木下グループ）が長崎美柚（23＝木下アビエル神奈川）を4−1で破り、準決勝に進出した。

試合後、張本は「今はすごくうれしい気持ち、その一言です」と語った。試合前は極度の緊張におそわれた。かつて同僚だった長崎に対して「自信がなかったので、不安と緊張でいっぱいだった」と振り返った。

激しいラリーもあった第1ゲームは10−12で落としたが、第2ゲームを11−8、第3ゲームを11−9で奪い返した。

第4ゲームも1−6と張本はリードを許したが、その後11−9と大逆転で奪うと、第5ゲームも1−7から逆転し、最後は11−7。逆転で試合を制した。

対戦相手の長崎については「パワーも回転もスピードもある。全てを持っていて、どこを取っても勝てるところがない。とにかく耐える気持ち」と粘ったことで勝利を手にした。

悲願の初優勝へは「まず最終日まで残れてうれしいし、今日は1試合で、全力で戦えた。次の横井選手も強いし、久しぶりの対戦なので。悔いなく出し切りたい」と抱負。前日はジュニアの試合と合わせて5試合も戦うハードスケジュールだったが「今日は特に疲れは感じず、昨日もいっぱい食べて調整できたので」と話した。

前日は石川佳純以来となる史上2人目のジュニア女子の4連覇を達成。「石川さんの記録に並べてうれしい」と笑みを浮かべたが、目指すは過去2大会いずれも準優勝だった一般の部での優勝。24日は父・宇さんの誕生日で「お金では買えないプレゼントをしたい。今年は何も用意していないので、卓球頑張ります」と決意を語っていた。