◆卓球 全日本選手権（24日、東京体育館）

女子シングルスの準々決勝が行われ、ベスト4が出そろった。25日に準決勝、決勝が行われる。

準決勝の対戦カードは次の通り。

早田ひな（日本生命）―木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）、横井咲桜（ミキハウス）―張本美和（木下グループ）。

北九州市出身の早田は史上4人目の4連覇を目指し、木原は初優勝を見据える。2023年大会の決勝カードの顔合わせとなった。横井と張本美は、いずれも初の日本一を目指す両者の対戦となる。

歴代3位タイの5度目の頂点も懸かる早田は準々決勝で佐藤瞳（日本ペイントグループ）を4―0で破った。自身今大会初のストレート勝ち。木原は大藤沙月（ミキハウス）に第1ゲームを先取されたが、逆転で下して駒を進めた。

6回戦で伊藤美誠（スターツ）を撃破した横井は、準々決勝で芝田沙季（日本ペイントグループ）から4―0のストレート勝ちを収めた。2年連続準優勝で悲願の頂点を誓う張本美は長粼美柚（木下アビエル神奈川）に先取を許したものの、粘り強く逆転での4―１で勝ちきった。