タイトリスト『ボーケイSM11』のツアーデビュー初戦、何十人が投入した？【PGAツアー使用率レポート】
＜ザ・アメリカンエキスプレス 2日目◇23日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞
【画像】コレが『SM11』の52度を構えた顔つき
PGAツアーの第2ラウンドが終了。トータル17アンダー・首位タイに世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、「60」を叩き出した18歳のブレイズ・ブラウン（米国）、トータル16アンダー・3位にはキム・シウー（韓国）が続いた。 そんな中、今週から本格ツアーシーディングが開始された、タイトリスト『ボーケイ・デザイン SM11』ウェッジなどに関して、アクシネットジャパンインクから、ダレルサーベイ調べの使用率速報が届いた。
「PGAツアー『ザ・アメリカンエキスプレス』において、タイトリストが圧倒的な信頼を勝ち取り、6つの主要カテゴリーで使用率No.1を獲得しました。内訳はゴルボール（72％／2位10％）、ドライバー（41%／2位22%）、UTメタル（43％／2位25％）、UTアイアン（58％／2位15％）、アイアン（36%／2位16%）。さらに、グリーン周りの生命線であるウェッジでは56%の使用率を記録し、2位メーカー（12%）を大きく引き離す結果となりました」（同社ツアー広報）
出場155人中で多くの契約外選手を含む87人がボーケイウェッジを1本以上使用したが、そのうち最新作『SM11』をいきなり投入した人数は52人だった。また、4本全てを『SM11』に替えたのが最も多い22人で、3本替えたのが13人、1本替えたのが12人、2本替えたのが5人だった。
【画像】コレが『SM11』の52度を構えた顔つき
