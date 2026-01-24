“記録ずくめ”の「60」をマークした18歳のブレーズ・ブラウン シェフラーと並び首位で週末へ
＜ザ・アメリカンエキスプレス 2日目◇23日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞18歳のブレーズ・ブラウン（米国）が、ニクラウス・トーナメントコースで最終9番こそバーディパットを決められなかったが、1イーグル・10バーディの「60」とビッグスコアをマーク。惜しくも、ジャスティン・トーマス（米国）をしのぐ「59」の最年少記録はならなかったが、存在感を示した。
【写真】18歳で“58”をマークした石川遼
「最後のパットは入らなかったけど、それでも60は僕に取ってPGAツアーのベストラウンド。とても、とてもポジティブだ」と興奮。「終盤はとてもプレッシャーを感じていた」とドキドキしていた胸の内も吐露した。トータル17アンダーで世界ランキング１位のスコッティ・シェフラー（米国）と並び、首位で週末を迎える。ブラウンの「60」は記録ずくめだ。ニクラウス・トーナメントコースでのトーナメントレコードとなり、さらに18歳8カ月2日はPGAツアー史上「60」の最年少記録で、パトリック・カントレー（米国）の19歳3カ月7日を大きく塗り替えた。テネシー州ナッシュビル出身。2023年、16歳でコロラド州チェリーヒルズCCで開催された全米アマチュア選手権に出場し、「64」をマークしてストロークプレーのメダリストを獲得した。これは、ボビー・ジョーンズが1920年に記録した18歳での最年少メダリスト記録を更新する快挙だった。翌2024年には、スポンサー推薦でPGAツアーのマートルビーチクラシックに出場。フロリダ州立大やスタンフォード大などへの進学も選択肢に挙がる中、ブラウンが下した決断はプロ転向だった。2024年12月、正式にプロの道を歩み出す。2025年シーズンはテンポラリーメンバーとして下部のコーン・フェリーツアーを主戦場とするが、実はちょうど1年前、この「ザ・アメリカンエキスプレス」でプロとしてPGAツアーデビューを果たしている。今季の主戦場もコーン・フェリーツアーとし、開幕戦からバハマで行われた2大会に出場した。初戦の「ザ・バハマズ・クラシック」は予選落ちとなったものの、続く第2戦「ザ・バハマズ・グレート・アバコクラシック」では17位に入った。このバハマ2連戦はいずれも日曜が初日、水曜に最終日という変則日程で行われ、第2戦を終えたのは1月21日（水）。PGAツアー「ザ・アメリカンエキスプレス」の開幕前日という、慌ただしいスケジュールだった。ブラウンは「（下部ツアーの）試合を終えると、すぐにシャワーを浴びて空港に向かった」と振り返る。その後、「ワンフライト・ジェット」のプライベートジェットに乗り込み、西海岸へ移動した。このフライトを提供したのは、同社CEOのフェレン・ラフト氏。ブラウンにとってはこれが「2度目の体験」だったという。3時間の時差を越え、同日の夜8時にカリフォルニア州ラキンタに到着。「パンダエキスプレス（中華系ファストフード）を買って、10時には寝た」と、慌ただしい移動の一日を明かした。今週は予選が3日間。トップ選手が揃うのは最終日だけとなる。「もしスコッティと同組になったら素晴らしい。彼はすごい選手。コースに出て彼から多くのことを学びたい」と声を弾ませる。3日目は最も難コースのPGAウエスト ピート・ダイ・スタジアムコースに挑む。（文・武川玲子＝米国在住）
