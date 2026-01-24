◇スピードスケート ワールドカップ最終戦(現地時間23日、ドイツ・インツェル）

郄木美帆選手ら3人の日本人選手が出場した、女子1500メートル。佐藤綾乃選手はレース中の不運に見舞われ、20人中19位と悔しい結果に終わりました。

2人ずつ同時に滑走するスピードスケート競技では、1周ごとにアウトコースとインコースを交代(クロッシング)。佐藤選手は、隣コースの中国選手と接触する形となり、失速しました。

本来、2選手が同じタイミングで並んだ場合には、アウトコースからインコースにレーンを変更する選手に優先権が与えられます。しかし、今回はインコースから入ってきた中国選手が、アウトコースから入ってきた佐藤選手を優先しなかったため、走路妨害として失格となりました。

レース後、佐藤選手は、「レースを振り返るには足りない、ちゃんとゴールできたわけではなかったので。100パーセント相手が悪いというわけではないと思うんですけど、クロッシングのところでミスが起こってしまったのも、自分の(前半)700メートルがもう少し早くいけていればうまくできたと思います。オリンピックじゃなくて良かったなと、正直ほっとしています」とレースを振り返りました。

一方、レース後には謝罪を受けたことを明かし、「『ごめんね』と声をかけてくれたので、レースへの怒り的な気持ちは本人たちで解決できてよかった。オリンピックで必ず起きないということではないし、こうゆうレースも想定して考えていかなければいけない」と話しました。

オリンピック前の最後のレースがこのような形になったことについて「自分の中では納得できるレースをしたいと思っていたので、複雑な思いが残るレースにはなってしまいました。正直整理しきれていない。相手にはこういうことを二度とやらないようにしてほしいと思いますし、いまはそういうことしか言えないのかなと思います」と語りました。

不運に見舞われた中、自身の状態については「体の疲労度としては正直抜け切れていないレースだった。700メートルのところまでは思うように滑れたし、あのようなレースの中でも意外とラップタイムが出ていたと思います。あのまま自分の思う通りにレースを運べていたら、それなりにタイムは出ていたと思います。オリンピックに向けて、これから疲労を抜いて調整していくので、個人的には楽しみと感じています」と前を向いた佐藤選手。パシュートとマススタート、1500メートルの3種目に挑むオリンピックを見据えました。

▽女子1500メートル結果1位：ヨイ・ベーネ(1分53秒34)2位：郄木美帆(1分53秒59)16位：堀川桃香(1分57秒12)19位：佐藤綾乃(1分59秒50)