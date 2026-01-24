タレントの「ゆきぽよ」こと木村有希さん（29）が2026年1月18日、自身のインスタグラムを更新。10年前の2016年のピンク髪、制服姿などを披露した。

「ギャルの聖地で憧れの109のショップ店員デビュー」

木村さんは、「2016 普通より遅れて高校を卒業して ギャルの聖地で憧れの109のショップ店員デビュー 今でも大切に着ているDaTuRa」といい、2016年の写真のようで、ピンクの髪色で制服姿のショットを含む11枚の写真を投稿した。

また、「バチェラーに参加してかけがえのない仲間達と出会った年 最後の1枚はローズを貰えなかったあとたまたま部屋に飾ってあったインテリアのローズと（笑）」と締めくくっている。

インスタグラムに投稿された写真では、白のブラウスにネクタイをして、ベージュのカーディガンを着用。ピンク色の巻き髪をアップにして、大きな花の髪飾りを添え、カメラに向かって笑顔でピースサインをしている。

5枚目の写真では白のノースリーブのトップスを着て、髪は明るいブラウンのストレートヘアに。デニムのキャップをかぶった、カメラ目線のショットを披露した。

この投稿には、「このときから大好きだよー！」「素敵です」「めっちゃ懐かしい」「派手髪も黒髪も似合うって凄い」「断トツでかわいい」「我らの全盛期すぎる」といったコメントが寄せられていた。