将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第2局1日目が24日、京都市の「伏見稲荷大社」で指され、両対局者が昼食休憩に入っている。ここまでの進行を、立会人の福崎文吾九段（66）が解説。「序盤の終わりぐらいまで来た。戦いの前の静けさを感じます」と話した。

福崎が注目したのは、永瀬が指した24手目△7三銀。「後手は先手に追随することが多いですが、積極的に出てきた」と述べる。そのまま30手目△7五歩と7筋から仕掛けたことで、前例から離れた局面となった。

攻撃的な姿勢を示す永瀬に対し、藤井も仕掛ける。37手目▲6五歩は位を取れる分、裏目に出て攻め込まれる可能性もあることから、福崎は「決断の一手」と評価した。

この後藤井は、右桂を使って永瀬王に迫る手段が考えられるという。「藤井さんは手が見えやすいけど、永瀬さんが攻めにどう対応するか」と、今後のポイントについて語った。

今朝未明に氷点下まで気温が下がった京都市。対局室も予想以上に冷え込み、ヒーターを追加するなど対応が追われている。福崎は「あのヒーターの上で餅とか焼いたらええのにね」と“福崎節”を発揮し、対局を見守った。