ドジャース・山本由伸投手が２４日、都内で行われたトークイベントに出演。２年目を終えたメジャーでの生活を明かした。

会場の野球少女から「メジャーに行って驚いたことは何ですか？」と質問された山本。「全てのスケールが違うというか。もちろんよく言うのは選手のパワーとかあるけど、そういう技術じゃないところで言えば、やっぱり移動の飛行機も全部貸し切り。そういった生活面。すべてのサポートが整っていて、ちょっとでも早く移動できて、すぐに休めて次の試合にいいコンディションでプレーできるために。そういった１試合にかけるものが全然違うと思った」と答えた。

その上で「（米国内の）移動はハードだが、その中でも選手たちはめちゃめちゃ元気。移動の飛行機の中でも騒いだり」と表には出ない大リーガーの様子を明かした。「僕はそこ（機内）でめちゃくちゃ睡眠しても、みんなより元気がないというか」と苦笑い。さらには「また球場に行ったらすごい汗かいて、一流の選手がめちゃくちゃ練習してる。技術のところでいくと、一流のチームメートたちがこんなに練習するんだ。センスとか才能ももちろんあるが、これだけ練習するかとビックリした」と打ち明けた。

また、日本では先発投手は登板予定日に合わせてチーム本隊とは別に移動するが、メジャーは基本、先発投手も試合の最後までベンチ入りし、移動も全員一緒。そんな生活に「最初はやっぱりすごい疲れがあったが、それも意外と慣れるもので。何といってもみんながめちゃくちゃ元気なんで。自分もいくしかないというか」と再び苦笑い。進行役の元日本ハム・杉谷拳士氏に誰が元気かと問われると「みんなですよ。僕が一番元気じゃない。刺激を越えて、ショックを受けるじゃないが、自分だけが疲れている気がする」とまさかの劣等感を口にし、ムードメーカーでもあるキケ・ヘルナンデスについて「彼は一番元気かも」と話した。