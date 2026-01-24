ASUS JAPAN株式会社は2026年1月22日、AMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサを搭載したノートPC4製品7モデルを発表した。

「ASUS Zenbook S16 UM5606GA」はAMD Ryzen AI 9 HX 470またはAMD Ryzen AI 9 465を搭載し、ASUS独自開発素材「セラルミナム」を天板に採用することで最薄部11.9mm、重量約1.5kgを実現したとのこと。

Zenbook S16は最大55TOPSまたは50TOPSのNPUを搭載し、16型3.2K有機ELディスプレイ（アスペクト比16:10、リフレッシュレート120Hz、DCI-P3 100%対応）を装備する。タッチパッド部分にファンクションが割り当てられ、上部で左右スライドすると動画の早送り・巻き戻し、左側で上下スライドすると音量調整、右側で上下スライドするとディスプレイ明るさ調整を行える。

カラーはスカンジナビアンホワイトと新色アントリムグレーの2色を用意。

「ASUS Zenbook 14 UM3406GA」はAMD Ryzen AI 7 445またはAMD Ryzen AI 5 430を搭載し、最大50TOPSのNPUを持つ。1,920×1,200ドットの有機ELディスプレイ（リフレッシュレート60Hz、DCI-P3 100%対応）を装備し、ディスプレイは180度まで開ける。

「ASUS ProArt PX13 HN7306EA」はAMD Ryzen AI MAX+ 395プロセッサを搭載し、最薄部15.8mm、重量約1.38kgのコンバーチブルノートPCだ。

13.3型3K有機ELディスプレイ（タッチ対応、360度回転）を装備し、4つのモード（ノートPC、テント、タブレット、スタンド）で使用可能。

AI画像生成アプリ「MuseTree」とタッチパッド部分の「ASUS DialPad」を搭載するほか、全モデルがMIL規格（MIL-STD 810H）準拠テストをクリアし、AIノイズキャンセリング機能もあるそう。

製品概要 製品名：ASUS Zenbook S16 UM5606GA など

価格：249,800円（税込）

発売日：2026年1月22日より順次予約開始、順次発売

製品ページ：※リンクが削除されました。

軽量でAI性能を求めるモバイルワーカーへ

最大55TOPSのNPU搭載により、メーカーによればAI機能を最大限活用できるように構築されているとされる。また、セラルミナムという独自素材の採用で耐久性と美しさを兼ね備えた洗練されたデザインを実現している点もポイントだろう。

軽量でAI性能を求めるモバイルワーカーや、高精細ディスプレイを必要とするクリエイターに適した選択肢となりそうだ。

ギャラリー

出典・関連リンク ASUS JAPAN株式会社 プレスリリース ASUS Zenbook S16 製品ページ ASUS公式サイト

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。