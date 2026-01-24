サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、来月（2月）8日の開幕戦に向け宮崎県でキャンプを行っています。J1初挑戦で13位と健闘したファジアーノ。来シーズンの注目選手に迫りました。

新加入選手といいポジション争いを

今週、最高気温が20度を超える日もあった宮崎。宮崎以上にチームにも熱が入っています。

（甲野良輔キャスター）

「J1、2年目に挑むファジアーノ。日本のひなた。宮崎県でキャンプを行い、新体制でJ1定着に向け、選手は汗を流します」

（木山隆之監督）

「頑張ってください」

J1初挑戦で13位だったファジアーノ。さらなる飛躍にむけてチームが挑むのは、新加入選手との融合による攻撃力の強化。19日間のキャンプ。6年目を迎えた木村選手も気合が入ります。

（木村太哉選手）

「新加入の選手もたくさん入ってきて、いいポジション争いができていると思いますし、それがあってこそ楽しい部分はあると思うんで、まだまだ練習試合もたくさん重ねると思うんで、そういうところでしっかり結果を残してアピールできるようにやっていきたいなと思ってます」

「河野！」

レノファ山口から完全移籍。年代別の日本代表にも選ばれたこともあるFW・河野孝汰選手です。J1を経験した主力選手が多く残るものの、熾烈なポジション争いに闘志を燃やします。

（河野孝汰選手）

「開幕からスタメンをつかみ取るつもりですし、そのためには自分のポジション柄、ゴールというものが求められるポジションだと思うので、チームのやるべきことっていうのを徹底しながらも、その中で自分の色を出して、ゴールというところにこだわりながら、やってきたいなというふうに思います」

その他にも、MF・山根永遠選手。

DF・大森博選手。

同じくDFながら足が速くカウンターにも強い白井康介選手らが新たに加わりました。

「決めきる決定力を」 攻撃のクオリティを上げるために

昨シーズンは無得点の試合も多く、総得点ランキングではワースト3位だったファジアーノです。

（田上大地選手）

「攻撃のところのクオリティを上げるためのトレーニングっていうのは、昨年以上に多いなと思うので」

田上選手が語る攻撃の質とは、相手陣営に攻め込み最後まで決めきる決定力だといいます。

この翌日。新体制で初めてとなるJ1同士のトレーニングマッチ。その相手は…

（甲野良輔キャスター）

「宮崎キャンプは7日目。トレーニングマッチの相手は去年の王者鹿島アントラーズ。新制ファジアーノの実力は如何に！」

王者・鹿島との1セット45分の練習試合。1本目。江坂選手やルカオ選手ら昨年の主力選手に加え、河野選手や山根選手ら新戦力もスタメンに名を連ねます。

序盤から、鹿島に攻められゴールに近づかれますが、前線から積極的にプレッシャーをかけボールを奪い猛攻を何とか凌ぎます。

強力な攻撃陣を武器に9年ぶりの王者となった鹿島。引き分けに持ち込みました。

2本目はファジアーノが優位に進めます。開始早々、フリーキックを獲得するなど、相手ゴールに迫るファジアーノ。その後もコーナーキックから立て続けに攻撃を仕掛けます。さらにカウンターから白井選手が相手陣営に切り込むなど、幅のある多彩な攻撃を見せました。

また3本目は、鹿島に1点を奪われ、0対1で敗れたものの、王者・鹿島との試合に選手は手応えを感じていました。

2月8日の開幕戦に向けて全員で

（白井康介選手）

「結果としては引き分けでしたけど、僕らが出た試合は上々の入りができたんじゃないかなと思います。やっぱ決め切るところで決め切れないとっていうのは感じました」

（江坂任選手）

「練習試合1試合目からもリーグ戦だっていうぐらいの気持ちでみんな臨んでいたし、得点が取れなかったところは、まだまだ課題ではありますけど、試合通していい戦いはできたかなと思います」

（木山隆之監督）

「攻撃のところで、2本目は結構押し込めてチャンス作れてたけど、そこの最後のところはもっとやっていかないといけないのかなと思いました。全体としては、しっかりやれてたんじゃないかなと思います」

ファジアーノ岡山は来月（2月）1日まで宮崎でキャンプを行います。そして、来月（2月）8日、アウェー福岡で今シーズンの開幕戦に臨みます。

（スタジオ）

ーきのう（22日）は、新加入のGK・レナート・モーザー選手がキャンプに合流しました。来月から始まる今シーズン。チームの活躍が楽しみです。