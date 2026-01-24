季節ごとの見極めをしてあなたもキャベツ上級者に！ 「焼きキャベツのこんがりスープ」
スーパーに並んでいるお野菜は、私たちの生活にはなくてはならない存在ですよね。
でも、旬はいつなのか、どんな使い方をしたらおいしくいただけるのか…実は知らないことも多いのではないでしょうか。
そんな様々な知識を教えてくれるのは、ブロッコリーを主力とする農業法人「安井ファーム」さん。
「難解な理屈を語るだけではなく、私の実体験を通じて日常の食卓で役立つヒントや、新しい発見につながるきっかけになればと願っています」
※本記事は安井ファーム著の書籍『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』から一部抜粋・編集しました。
■季節ごとの見極めができれば、あなたもキャベツ上級者
季節によって特徴が大きく異なるキャベツ。それぞれの特徴を意識して調理していただくのがよいかと思います。春〜初夏に収穫される春キャベツは、水分が多くてやわらかく、生食がおすすめ。冬に収穫される冬キャベツは、春キャベツに比べてかたくて厚みがあり、煮崩れしづらいため加熱調理向き。
■春は軽くて葉の巻きがゆるめのものを
大きさの割に軽く、葉の巻きがゆるめのものを選びましょう。1/2カットのものは、葉の隙間があいているものを。
隙間がある！
■冬は重くて葉が詰まっているものを
ずっしりと重く、葉の巻きがしっかりしているものを選びましょう。1/2カットのものは、葉の隙間が詰まっているものを。
隙間がない！
■
焼きキャベツのこんがりスープ
71kcal（1人分）
材料（1人分）
キャベツ……1/8玉
A
・水……300ml
・洋風スープの素（顆粒）……大さじ1
・おろしにんにく（チューブ）……2cm
塩こしょう……適量
サラダ油……適量
作り方
1 フライパンにサラダ油をひいて中火で熱し、キャベツを切り口を下にして入れ、焦げ目がつくまで焼く。
2 Aを入れて塩こしょうを振り、5分加熱する。キャベツの上下を返し、5分煮る。
著＝安井ファーム／『いつものごはんが10倍おいしい！バズ農家が教える お野菜ときめきトリセツ』