◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)

女子シングルス準々決勝が24日に行われ、初優勝を目指す張本美和選手が長粼美柚選手を破り、3年連続の4強入りを決めました。

第1ゲームは逆転で落とした張本選手。それでも粘り強いラリーをみせる長粼選手に対して、ラリーで緩急を織り交ぜるなど、3ゲーム連取。勝利まであと1ゲームとします。第5ゲームは1−7と大差をつけられますが、ここから怒とうの10連続ポイントで大逆転。ゲームカウント4−1(10−12、11−8、11−9、11−9、11−7)で下しました。

張本選手は3年連続のベスト4。初優勝へ25日の準決勝にコマを進めました。準決勝は6回戦で伊藤美誠選手を破り、準々決勝で芝田沙季選手を破った横井咲桜選手と戦います。また4連覇を目指す早田ひな選手は木原美悠選手と決勝をかけて争います。

【女子シングルス】

▽準々決勝

早田ひな 4−0 佐藤瞳

木原美悠 4−1 大藤沙月

横井咲桜 4−0 芝田沙季

張本美和 4−1 長粼美柚

▽準決勝早田ひな − 木原美悠横井咲桜 − 張本美和