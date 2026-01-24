日本に在留する外国人は約396万人。外国人が日本に長期で滞在するためのビザをめぐり、一部、不正な取得が疑われるケースが問題になっています。取材班が追跡調査をすると、ある実態が浮き彫りになりました。

■入国審査官による実地調査に同行

日本テレビ取材班

「大阪入管局の入国審査官がこれから実地調査に向かいます」

私たち日本テレビ取材班は2025年12月、大阪出入国在留管理局による、外国人のビザに関する実態調査に同行しました。

入国審査官が訪れたのは、大阪市内の雑居ビル。まずは郵便受けなどを確認し、ビルの外観を撮影します。そして――。

「大阪出入国在留管理局、大阪入管です。誰かいますか？」と声をかけ、対面での調査を求めます。

■経営実態が疑われる外国人経営者の調査を強化

大阪入管が調査していたのは、「経営・管理ビザ」で日本に滞在する女性。

「経営・管理ビザ」は、日本で起業した外国人経営者向けのもので、最長5年間、日本に滞在することができます。外国人経営者を誘致して経済を活性化することなどが目的でしたが、いま、“ある問題”が浮き彫りになっているといいます。



「事業の実態がない事案も存在しているのは、我々も承知しております」と大阪入管局の入国審査官は話します。

会社を経営している実態がないにもかかわらず、外国人が「経営・管理ビザ」を取得して、日本に滞在しているケースがあるというのです。発覚すれば入管法違反で強制送還となり、5年間、再入国が禁止になる可能性もあります。

入管は、経営実態がないことが疑われるケースの調査態勢を強化しています。

入国審査官に同行し、許可を得て事務所を撮影すると、机やソファなどが置いてありますが、人の姿は見当たりません。そのため、女性を電話で呼び出すも…。

大阪入管局の入国審査官

「『おかけになった番号を呼びだしたけれども出ない』ということでした」

電話も留守電。調査は仕切り直しになるかと思われた矢先、大阪入管局の審査官の電話に、女性の通訳を名乗る人物から折り返しがかかってきました。

女性本人に事務所に来てもらい、1時間程度面談を実施しました。女性の企業に経営実態があるかどうか、調査を続けています。

■約80社もの企業が登記されている事例

対面調査を行う背景には、「経営・管理ビザ」を取得するため実態のない「ペーパーカンパニー」を設立して、「移住目的」のように悪用するケースが出てきていることがあります。

東京都内でもこんな事例がありました。

練馬区の住宅街にある建物では、2階部分だけでおよそ80社の企業が登記されています。受付を訪れ、チャイムを鳴らし声をかけましたが、人の気配はありませんでした。

■“46社の企業が入っている”建物の住人「顔を見たことは一度もない」

こうした建物は他にもあります。荒川区にある建物では、シャッターが下りたままの1階部分に、46社の企業が入っています。

この建物に住む人はこう話します。

「郵便受けもね、表にあったんですよ」

「40何社かの会社があったんですよ。名前がね」

「あんなに会社あるんだけども、まともに顔を見たことは一度もない」

「あの面積から見てね、1坪か2坪ですよ1社あたり。まともな会社があるとは思わない」

■ペーパーカンパニーの可能性も…「信用調査」の形跡見られず

これらの企業は、実際に活動しているのでしょうか？



通常、企業同士の取引の前には、安全な相手なのかどうかを確認するため、「信用調査」 が行われるのが一般的だといいます。そこで私たちは、「信用調査」があったかどうか専門家に調査を依頼しました。

その結果、私たちが取材した2つの建物に入るほぼ全ての企業では、「信用調査」が行われた形跡は見られませんでした。専門家は「実際には活動していない可能性が高い」と指摘します。

企業審査の専門家

「全く調査がないということは我々の中では考えにくいので、一般的には事業をやっていない会社であったりとか、ペーパーカンパニーみたいな会社のような場合もあるように思いますね」

■中国のSNSには「経営・管理ビザ」取得指南の投稿が…

さらに、私たちは、この2つの建物に入る企業の「会社登記」を詳しく調べました。

練馬区の建物に登記されていたのは78社。その中で経営者が海外に住所を持つものが41社。そのうち、28社の経営者の住所が中国にあり、他に、台湾が12社、カナダが1社でした。

荒川区のマンションでも、46社中21社で経営者の住所は中国でした。

こうした実態の背景には何があるのでしょうか？

中国のSNSには、「1回の許可で5年長期間滞在」、「『経営・管理ビザ』と永住権申請は優先」などと、ビザ取得の指南を行う投稿がされています。

■日本のビザの人気理由は“社会保障制度”

「経営・管理ビザ」に人気が集まる理由について、日本でビザ取得に向けた支援を行っている中国出身の男性に話を聞くと…。

ビザ取得を支援する男性

「医療関係とか、例えば子供の補助とか、（原則）3割の医療費を払うだけでいいから、それを狙って」

ビザを取得して日本に住むことで、社会保障制度を利用できることなどが魅力だと話します。

■諸外国よりも「手軽」だった資本金額 厳格化するも…

さらに、諸外国では、資金の目安が1500万円以上とされるケースが多いのに対し、日本では、資本金が500万円で申請できたという「手軽さ」も背景にあるようです。そのため政府は、2025年10月、必要な資本金の最低額を3000万円に引き上げて厳格化しました。

しかし、厳格化される直前に、気になる動きがありました。私たちが「会社登記」を調べると…。

『令和7年（2025年）設立 資本金は500万円』

『令和7年（2025年）設立』

などと、都内の2つの建物で、2025年に設立され、経営者の住所が海外にある企業は、49社にのぼったのです。

ビザ取得の要件が厳格化される前の“かけ込み申請”なのではないか？

経営者に話をきくため、登録されている中国の住所を訪ねましたが、回答は得られませんでした。

■ビザ取得をあっせん？ 関係者による取得手続きの手順

調べていく中で、私たちは、複数の企業で「代表取締役」として名を連ねる、「A氏」の存在に気づきました。

匿名を条件に、“中国出身で、行政書士としてビザ申請などの手続きをしている”というA氏が取材に応じました。

A氏の話からみえた、ビザ手続きの手順は次のとおりです。

1）中国や台湾などからSNSを通じてビザ申請の依頼を受ける

2）登録をスムーズに行うため、日本に住むA氏が申請者とともに代表取締役として会社を設立

3）登記されたあと、A氏は代表を退く

こうした存在が日本にいることで、「経営・管理ビザ」を取得しやすい状況が作られていたとみられます。

A氏に「ペーパーカンパニー」を申請しているのではないか？と尋ねると…。



「基本的には会社経営をするという意思で申請してきているので、それを信じて手続きしている」、「違法な申請には関わっていない」との認識を強調しました。

■増えているのは帰化申請・配偶者ビザ

外国人のビザ申請をめぐって都内の行政書士は、新たな動きが出ていると話します。

行政書士 佐々木淳一さん

「今とにかく多いのは帰化、帰化申請の相談ですね。『経営・管理（ビザ）』を持っていたとしても、その更新も難しくなっていくわけで、みんな帰化したいと」

「あとは配偶者ビザ。『経営・管理（ビザ）』を持っていますけど、更新が難しいんで日本人と結婚して、その結婚ビザ取ってしまおうって」

■外国人との共生 突きつけられる課題

さらに、ルールを守っている外国人のためにも審査の厳格化が必要だと話します。

行政書士 佐々木淳一さん

「（実態がない人を）なるべくもう入らせないようにして、今本当に真面目に頑張っている人たちに、マイナスにならないようになればいいんじゃないかと思います」

人手不足が深刻化する日本。法律にのっとった形で外国人とどのように共生するのか、課題が突きつけられています。

(2026年1月19日放送「news every.」より)