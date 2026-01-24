歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身のマネジャーの誕生日祝いを自ら企画するも「もう嫌で嫌で」とまさかの告白で困惑させた。

前週18日の放送に続き、体調不良が続いているという和田。この日も鼻声で出演する中、3年目となる若手マネジャー“T君”の誕生日があったという。昨年11月の上司の“M部長”の誕生日にも「いろいろ用意していた」という和田は、今回のT君の誕生日も「そろそろ祝いしてあげなきゃな」と祝うことにしたという。

誕生日は1月20日だったといい、先週あたりから「お店を予約しなきゃ」と画策。M部長に赤坂の行きつけの店を予約してもらい、ケーキなどもお店の方に頼むなど準備を整え、T君には「TBSで打ち合わせがあるから」と空けておくように伝えていたという。

そんな中、20日当日を迎えるも、和田は「もう嫌で嫌で」とぶっちゃけ。アシスタントの垣花正アナウンサーは「いいことやっている話だなと思ったら急に“嫌で嫌で”。T君、向こうでズッコケていますよ」とツッコミ。

和田は「（体調不良で）もう本当に疲れてるから。ごめんな、すみません。もう本当に嫌だったの。“これさえなければ”っていう」と苦笑。「全部サプライズでってお店にも言っていたけど、お店も生もん扱ったりするからキャンセルしたら悪い。だけどもうしんどくて」ともらした。

店に来る途中で、サプライズのお祝いであることを聞かされたT君は「ええー！？本当ですか！？」と大感激。3人で美味しい料理を食べてお祝いしたという。

M部長は打ち合わせのため、先に出て、2人でお店でお酒も飲み、その後は和田の自宅で昨年のブルーノート東京でのライブの映像を見て、解散したという。「いやしんどいねん、今週はしんどいねん本当に」とボヤキつつ「今週さえ終わったら、来週は好きなように、もうお酒も好きなように飲もうと思って。ストレスがなんか溜まっているんですよ」と話した。