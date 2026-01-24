落語家の立川吉笑さんが自身のXで、再び禁酒を始めると宣言しています。

吉笑さんは「ご報告」と題して投稿。「去る期間 束の間の飲酒生活を楽しみ 斯くも心地よきひとときを過ごせしこと 誠に有難く存じ奉ります」と、お酒を堪能できた日々と周囲の方々への感謝を伝えました。







そして「然れども 本日をもちまして 令和八年十二月三十一日迄 固く禁酒をいたす所存に御座います」と、今年いっぱい禁酒する決意に至ったことを報告しました。その思いについて「身心の修養 清明なる日々を送るべく 斯く決意仕りました」と説明しています。

吉笑さんは「厳粛なるご見守りと 温かなるご叱咤激励を賜りますよう 伏してお願い申し上げ奉ります」と呼びかけています。

吉笑さんは、2018年5月に右足を骨折したことを機に禁酒。真打昇進を目指す犂螻櫃鵜瓩箸發覆覿惻鬚7年に及びました。昨年6月に真打に昇進し、披露宴を開催した際には狄紳脳鎖吻瓩鉢犇惻鯡世鵜瓩瞭鷁鵑隆デ佞鮨襪欧討い泙靴拭

