女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が26日から第17週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第17週（1月26日〜1月30日）は「ナント、イウカ。」。

「ヘブン先生日録」で時の人となったトキ（郄石）。しかし、そのせいでサワ（円井わん）との関係がぎこちなくなる。傷心のトキをヘブン（トミー・バストウ）はなんとか励ます。一方、サワは一人教員資格取得のために勉強に励んでいた。そこに東京から帰ってきた庄田（濱正悟）から、勉強を手伝うと声をかけられる。はじめは仕方なく庄田のアドバイスを聞くサワだったが、次第に庄田に心を開き尊敬していく。