グラビアアイドルの新田妃奈（26）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

新田は「2ndDVDえちえちプリンセス 1stから急にえちえちになったのまだの方は見てね」と自身のDVDをPRし、小面積のランジェリー姿を投稿。93センチの美バストが小さなブラジャーに包まれた、際どい様子を披露している。

この姿にフォロワーからは「鼻血なう」「むちむち具合たまらん」「ヤバ…」「たまりませんねっ」とコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。昨年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。