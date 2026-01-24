卓球女子シングルスで２０２４年パリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）は狃猗力瓩光った一戦となった。

４連覇の懸かる全日本選手権（２４日、東京体育館）のシングルス準々決勝では、カットマンの佐藤瞳（日本ペイントグループ）に４―０で快勝。８大会連続の４強入りを決めた日本のエースは「大事なところで運も味方をしてくれたところもあったが、終始落ち着いてプレーできた」と振り返った。

今大会の組み合わせが決まった段階で、平野美宇（木下グループ）と準々決勝で戦う可能性もあったが、佐藤が勝ち上がってくるパターンも想定。「しっかり全日本の前もカット打ちの練習を定期的に入れていた。練習通りのプレーができた。今までのカットの選手との試合に比べても、一番状態としては良かったと思うし、練習したことがすごく発揮されていたので、自分の強さを感じた試合だった」と手応えを語った。

２５日の準決勝は木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）と相まみえる。「ここに上がってくる選手はやっぱり実力がある選手だと思う。自身もいつ負けるかわからないし、明日もさらに強くなりたいという気持ちで頑張れたら」と気合十分。絶対女王として貪欲に強さを追い求めていく。