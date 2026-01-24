1児の母・木村文乃、計5品のワンプレートごはん披露「盛り付けセンスが抜群」「チューリップから揚げ懐かしい」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】女優の木村文乃が1月23日、自身のInstagramを更新。ワンプレートごはんを公開し、反響が寄せられている。
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付けセンス抜群」焼きサケ・チューリップから揚げなどのワンプレートごはん
木村は、「焼きサケ」「チューリップから揚げ」「キャベ千サラダ」「ほうれん草のおひたし」「切り干し大根の炊き込みごはんおにぎり」が盛り付けられた、5品のボリュームのある大人用ワンプレートごはんを投稿。写真には写っていないが、「大根とわかめのおみそ汁」を加えた計6品の献立を紹介している。
「うつわが好きだから小皿沢山使いたくていつもは定食スタイルだけどワンプレートも昔から変わらず好きなので こういうタイミングで盛り盛りできることを楽しんでます」とつづっている。また「わが家どちらもシチューをごはんにかける派なのですが みなさんのところはどうですか？」と問いかけていた。
この投稿に「彩りが素敵」「お店みたいな盛り付け」「見てるだけでお腹が空く」「美味しそう」「盛り付けセンスが抜群」「チューリップから揚げ懐かしい」といった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「盛り付けセンス抜群」焼きサケ・チューリップから揚げなどのワンプレートごはん
◆木村文乃、彩り豊かなワンプレートごはんを披露
木村は、「焼きサケ」「チューリップから揚げ」「キャベ千サラダ」「ほうれん草のおひたし」「切り干し大根の炊き込みごはんおにぎり」が盛り付けられた、5品のボリュームのある大人用ワンプレートごはんを投稿。写真には写っていないが、「大根とわかめのおみそ汁」を加えた計6品の献立を紹介している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「彩りが素敵」「お店みたいな盛り付け」「見てるだけでお腹が空く」「美味しそう」「盛り付けセンスが抜群」「チューリップから揚げ懐かしい」といった声が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】