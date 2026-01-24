2児の母・新井恵理那「15年ぶりくらいに編み物」完成した子供服に称賛の声「レースのデザインが可愛い」「ブランク感じさせない出来」
【モデルプレス＝2026/01/24】フリーアナウンサーの新井恵理那が1月23日、自身のInstagramを更新。15年ぶりに編み物に挑戦して作った子供服を披露し、話題を呼んでいる。
新井は「今年はレースものをレイヤーするコーデが可愛いから、このレシピを見つけて一目惚れしてしまって。たぶん15年ぶりくらいに編み物やりました」とつづり、完成した白いレース編みのベストと、それを着用した子どもの姿を公開。「もくもくとやるのは楽しいし、ちょっとくらい誤魔化せる感じが気楽でいいですね」と編み物の魅力を語っている。また、子どもたちが生活リズムを整えて過ごしてくれると、編み物やドラマ鑑賞、ゲームを楽しむ「大人の時間がうまれて潤いますね」と心境を明かしている。
この投稿には「15年ぶりとは思えないくらい上手」「ブランク感じさせない出来」「レースのデザインが可愛い」「お子さんにぴったりですごい」「温かみがあって素敵」「癒される写真」「チャレンジするの尊敬」といった声が寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
