氷川きよし、24年前のジャケ写公開「変わらなすぎてすごい」「まさに美形」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】歌手の氷川きよしが1月23日、自身のInstagramを更新。自身のヒット曲のスペシャルバージョンを公開することを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】48歳人気歌手「変わらなすぎてすごい」24年前のジャケ写
氷川は「明治座でのLIVEは2002年のズンドコ節が24年の時をえて2026ザ日本！明治座スペシャルバージョンに新しく生まれ変わります！」とつづり、2002年リリース当時の自身のヒット曲「きよしのズンドコ節」のジャケット写真を公開した。また「『Party of Monsters』と『限界突破×サバイバー』も明治座バージョンで20人のダンサーズのみんなと共に迫力のステージをご披露いたします」とその他の2曲についても意気込みを記している。
この投稿に、ファンからは「変わらなすぎてすごい」「まさに美形」「凛々しい」「スペシャルバージョン楽しみすぎる」「たくさん踊るのかな」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆氷川きよし、思い出曲のカバー公開
◆氷川きよしの投稿に反響
