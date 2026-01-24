「それ可愛い！」→ 実は【3COINS】なんです！ 大人もキュンとする♡「キーホルダー」

国内外問わずトレンドを席巻している「キーホルダー」。なかでも、ぬいぐるみのように存在感のあるものが特に人気を集めているもよう。【3COINS（スリーコインズ）】にも、そんなキーホルダーが登場しています。今回ピックアップしたのは、大人も使いやすいデザインや色味のアイテム。1,000円以下のプチプラだから、複数買って気分に合わせて付け替えるのもおすすめです。

うさぎとハートのキュートな組み合わせ

【3COINS】「うさぎハートキーホルダー」\770（税込）

もこもこのうさぎとハート型チャームがセットになったキーホルダー。カラビナもハート型なのも見逃せないポイントです。キュートな組み合わせでもモノトーンカラーで甘すぎず、大人世代にもマッチ。そのままジャラッと付けたり、お気に入りのチャームを足したりとさまざまなアレンジが楽しめそうです。

柔らかカラーのハートキーホルダー

【3COINS】「ハートチャームキーホルダー」\660（税込）

冬らしさ満点フェイクファー素材のハート型キーホルダー。コードチャームがセットになっており、これ1つでトレンドのジャラ付けが楽しめそう。柔らかなブラウン系のグラデーションで、フェミニンなコーデにもぴったりです。

