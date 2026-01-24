おてんばな私に母が無理して買った【高価なミシン】数十年後 → 私にとって『何倍もの価値を生んだワケ』

子供の頃活発だった知人は、よくお母さんに心配されていたそう。ですが娘の長所を見逃さず、将来を見据えて“ある贈り物”をしてくれました。知人から聞いたエピソードを紹介します。

活発な女の子だった私

私は50代の主婦です。

今こそ落ち着いていますが、子供時代はかなり活発な女の子でした。

2歳上の兄について近所をかけ回り、男の子たちに負けじとケンカまでする日々。





そんな私は、母の悩みの種でした。

当時は、今よりもずっと女の子におしとやかさが求められていた時代。



「女らしさとは正反対なこの子は、ちゃんとお嫁にいけるのかしら？」



母はそう心配していたようです。

母が買ってくれたもの

活発だった私ですが、ひとつだけ母が満足する取り柄がありました。



それが裁縫好きだということ。

普段は走り回ってばかりいた私ですが、裁縫をするときだけは大人しく座っていられました。

「あなたには色々心配なところがあるけれど、裁縫好きなのは長所ね」



母にはよくそう言われました。

そんなある日、何やら大きな箱を抱えて母が帰宅。



開けてみると、中には電子ミシンが入っていました。

「お母さん、これどうしたの？」



そう聞く私に母は、「あなたに買ったの。ミシンを覚えれば、いつか自分の力で生きていく助けになる。今から好きなだけ練習すればいいわ」とにっこり。

しかし、当時の電子ミシンはかなり高価なもの。



裕福ではない家庭だったので、母が一生懸命にお金の工面をして買ってくれたのだと、子供ながらにわかりました。