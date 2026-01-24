◆卓球◇全日本選手権 第５日（２４日、東京体育館）

女子シングルスの４強が出そろった。３連覇中の早田ひな（日本生命）、２３年大会準優勝の木原美悠（トップ名古屋）、前回準優勝の張本美和（木下グループ）、初優勝を習う横井咲桜（ミキハウス）の顔ぶれとなった。２５日に準決勝が行われる。

準々決勝で、３連覇中の早田ひな（日本生命）が、好調のカットマン・佐藤瞳（日本ペイント）を４―０で退け、８大会連続の４強入り。木原美悠（トップ名古屋）は同世代のライバル・大藤沙月（ミキハウス）を４―１で撃退。準決勝は２３年大会決勝以来の早田、木原の顔合わせ。前回は早田が０―２から逆転で優勝を飾っている。

２１歳の横井は２３日の６回戦で過去３度優勝の伊藤美誠（スターツ）を破っての４強。この日も芝田沙季（日本ペイント）にストレート勝利を収めた。一方の張本美は、Ｔリーグの木下アビエル神奈川でチームメートの長崎美柚（木下アビエル神奈川）との同士討ち。先に１ゲームを取られる展開から接戦のセットを連取して逆転。２―１の第４ゲームの終盤９―９からサーブ３球目、バックハンドドライブでクロスに決め切ると、最後はコースを変えてバック側に攻めたてた。第５ゲームも逆転で奪い、４―１の逆転勝利で３大会連続の４強。準決勝は横井、張本美の対戦となった。