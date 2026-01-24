お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が24日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。子育てについて語った。

この日はお笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓と石川県金沢市を旅行した。

鈴木は「小木さんてミステリアスだから家族とどんな感じなのか、見えづらいところがあるんですよ」と話した。小木は高校2年生の娘の父親。「娘に対して怒ったこともない。怒らないし、何でも買ってあげる。嫌われたくないし、絶対」と明かした。

さらに「もう甘えちゃってるから今さら俺が何か言ったら、凄い反抗してくるから」と続けた。鈴木が「全然信用されてないじゃないですか」と笑いながら指摘するも小木は「気付くんだよ。大人になった時に親のありがたさに」と真意を語った。

鈴木が「ありがたいと思ってくれと？」と聞くと、「そう。なってくれたらいいなって思って」と回答。鈴木が「そんな恩着せがましい人います？俺のことありがたいと思ってくれと」とツッコむと、「気付いてほしいって話。俺の愛に。大人になった時よ。今は気付かなくていいよ。でも仲は良いんだよ」と自身の子育て論を語った。