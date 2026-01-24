『仮面ライダーガッチャード』“銀杏蓮華”安倍乙、『ガールズリミックス』に初登場「温かく見守って」
『仮面ライダーガッチャード』の九堂りんね／仮面ライダーマジェード（演：松本麗世）を主人公として再始動した「ガールズリミックス」シリーズもクライマックス。前々作から登場していた謎のベルトの正体、優れた能力の持ち主を狙った連続誘拐事件の真相な仮面ライダーアインズの登場も予告されている『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』の配信が1月25日にスタートする。
【画像】女性たちが輝く『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』ポスター
『仮面ライダーガッチャード』テレビシリーズでは最終盤となる第48話、最終話（第50話）でしか登場しなかった仮面ライダーマジェードの最強形態の仮面ライダートワイライトマジェードがついに登場。アトロポスの力を借りて、負けられない戦いに挑む、りんねの決心とは。
『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』では湊耀子／仮面ライダーマリカ（from『仮面ライダー鎧武／ガイム』）が、『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』ではコヨミ（from『仮面ライダーウィザード』）、グロッタ・ストマック（from『仮面ライダーガヴ』）、ミメイ（from『仮面ライダーガッチャード』）、が、復活させられていたが、今回は『仮面ライダー555 20th パラダイス・リゲインド』に登場した胡桃玲菜／仮面ライダーミューズ（演：福田ルミカ）が復活し、ガールズリミックスの前に立ちふさがる。
「仮面ライダー」シリーズにはこれまでも女性仮面ライダーは登場してきたが、仮面ライダートワイライトマジェードが対することとなるのは、これまでで“最新”となる女性仮面ライダー、仮面ライダーミューズ。スマートブレインのテクノロジーで作られたスマートフォン型端末・ミューズフォンで変身する、マジェードが初めて対峙する“最新”の女性仮面ライダー。錬金術の仮面ライダーVS“最新”の女性仮面ライダーの戦いの行方は。
さらに『仮面ライダーギーツ』に登場した桜井沙羅／仮面ライダーハクビが前作に引き続き登場。劇中で弟の桜井景和が愛用していたニンジャバックルで、「仮面ライダーハクビ ニンジャフォーム」に初変身。テレビシリーズでは実現しなかった、本作品だけのオリジナルフォームとなる。
また、胡桃玲菜が隊長を務める部隊には、改造人間であるカーラ／仮面ライダーメイジ（ハンドレッド）（演：榎本遥菜）、アンガ／ライドプレイヤー（ハンドレッド）（演：内藤好美）が脇を固める。ともに本作品が初登場となるオリジナルキャラクターとなっている。
『仮面ライダーガッチャード』で九堂りんねが通う錬金アカデミーの1学年先輩だった銀杏蓮華（演：安倍乙）がシリーズ初出演。とある依頼を鳴海探偵事務所に依頼を持ち込む。その依頼の内容とは…？
■安倍乙（銀杏蓮華役）コメント
【安倍】『仮面ライダーガッチャード』を応援してくださっている皆さまへ。久しぶりに銀杏蓮華として、東映特撮ファンクラブ作品『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』に参加させていただきました。ガッチャードの世界で過ごした時間は、私にとってとても大切で、今でも忘れられない思い出です。そんな蓮華を、また皆さんにお届けできることを本当にうれしく思っています。
今回はこれまでとはまた少し違った角度から作品の世界を楽しんでいただける内容になっていますので、ガッチャードを見てくださっていた方も、ガールズリミックスシリーズを追っている方も、ぜひワクワクしながらご覧いただけたらうれしいです。
久しぶりに再会する蓮華を、あたたかく見守っていただけますと幸いです。どうぞお楽しみに！
