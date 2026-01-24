俳優の伊藤英明（50）が23日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。攻めすぎで話題のSNSについて語った。

MCの藤ヶ谷太輔からSNSがユニークだと話題を振られた伊藤。「50歳になって面白いおじさんになりたいと思って…おもしろいと芝居の時のギャップを楽しんでもらいたい」と思惑を語った。

ネタ動画の他にも自身が英語を学ぶ様子なども公開。藤ヶ谷に「いろんな素敵な形はあるにしろ、学んでる途中のものを見せる…俳優さんって発音良い方が良いだろうし間違えてない方が良いだろうし。でもそれを学んで間違いを指摘されて修正してる感じを出してるかっこよさ」があると指摘された。

伊藤は「みんな一緒だよと。知らないものは最初教わって練習して初めて理想像になる。こんなもんだと」と伝えたいと熱弁。「俳優の顔知らなくてもこっちで有名になりたい、おもしろおじさん」と告白した。

続けて「今の世代の子たちって『海猿』とか自分の当たり役だと思ってるものを知らない」と説明。「ああいうのやってるとコメントで来るんですよ。“凄く悩んでいて、今日1日嫌な気持ちだったけど、これ見て癒やされた”とか。よっしゃーって思う、この人たちにちゃんと届いてるんだって」と幅広い世代に認知されるきっかけになればと語った。