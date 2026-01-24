歌手の工藤静香（55）が23日、Instagramを更新。“手間がかかる”という手料理を披露した。

【映像】驚きのコメントが寄せられた自宅の庭

これまでに、「すんごい豪邸」「もう庭が庭ではなく公園！」など、驚きのコメントが寄せられた自宅の庭や、キッチンでお菓子作りをしているプライベートの様子をInstagramで紹介している工藤静香。

愛犬が写る手料理の写真

23日は、「ビビが狙っている！笑 ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです。何にでも合います！甘いのしょっぱいのも！この間の豆腐ドレッシングにも入れました。私はグリークヨーグルトでするのが時短ですきです！出来上がったら乾燥ハーブをまぶしたり型にいれたり。あと絹ごし豆腐を水切りしてから、塩麹や味噌で1日漬けるのも、めちゃくちゃ美味しいです！最初は手間がかかるけど、色々な野菜を漬けておくと、即盛り合わせにできるので忙しい朝もバッチリです！」とつづり、愛犬が写る手料理の写真や、その作り方を公開した。

この投稿に、「主婦のかがみです」「めっちゃ健康的ですね」「料理エッセー本出版してほしいです」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）