「なぜここで抜くのか」タクシーが50m以上“逆走状態”のすえ追い越し…高齢ドライバーか　「あんなに大胆なのは初めて」信号無視の瞬間

埼玉・秩父市で、タクシーが対向車線にはみ出して追い越しする一部始終がカメラに捉えられた。事故にはならなかったが、タクシーは50mほど逆走していたとみられる。

一方、徳島・三好市では、信号無視の瞬間をカメラが捉えていた。

タクシーが逆走状態で追い越し

埼玉・秩父市の市街地で7日午前10時過ぎ、駐車場から左折してきたタクシーがイエローラインをはみ出し、逆走状態で追い越しをする瞬間が目撃された。

タクシーはそのまま右折レーンへと進んだ。

目撃者：

一瞬、なぜここで抜いてくるのかなっていう疑問がわいてきたのが正直な話。

タクシーは対向車線をどれくらいの距離はみ出して走行していたのか。

目撃者によると、その距離は50ｍ以上。運転していたのは高齢の男性で、車内に客の姿は見られなかったという。

「あんなに大胆な信号無視は初めて」

一方、徳島・三好市では2025年12月26日、信号無視の瞬間がカメラに捉えられていた。

1台の白い車が目撃者の車を追い越し、赤信号の交差点をそのまま通過していった。その様子を見た目撃者は「え？」と思わず声をあげた。

信号が赤になり、目撃者の車が停車してから13秒後に、白い車は堂々と通過していった。

目撃者：

長年（車に）乗ってきて、ギリギリの黄色信号で通る車は見てきたけど、あんなに大胆な信号無視は初めて見た。

（「イット！」 1月19日放送より）