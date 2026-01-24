年明け以降、プレミアリーグでの白星がないマンチェスター・シティ。サンダーランド、チェルシー、ブライトン相手に引き分け、アウェイでのマンチェスター・ダービーは2失点を喫し、勝ち点を落とす結果となった。



現状首位アーセナルとの勝ち点差は「7」。逆転優勝のためにもここからの試合はどれも落とすことができない。



プレミア第23節の対戦相手は最下位のウルブズ。アウェイマッチが続いていたシティは11日のFA杯以来のホームゲームとなる。





しかし、怪我人続出の状況は変わらず、限られたメンバーで勝利を目指す必要がある。ディフェンスラインでは依然としてヨシュコ・グヴァルディオル、ルベン・ディアス、ジョン・ストーンズの3人は起用できないが、『The Athletic』でシティ番を務めるサム・リー氏によると、新加入DFマーク・グエイがこの日デビューする可能性があると指揮官であるペップ・グアルディオラ監督が前日会見で語ったようだ。SBでいえば、マテウス・ヌネスは出場が不透明。感染症にかかっており、起用はドクターの判断になるとのこと。中盤ではニコ・ゴンザレスの復帰は難しいようだ。マテオ・コヴァチッチの復帰もまだで、ロドリの先発が予想される。CBに離脱者が多い中で、グエイのデビューを待ち遠しいと感じているサポーターは多いだろう。パレスでは守備の要としてチームを支えており、時には得点でチームを勝利に導くこともあった。そんなシティの前に立ちはだかるウルブズだが、リーグ最下位ではあるものの、直近5試合の公式戦で負けていない。マンチェスター・ユナイテッド、エヴァートン、ニューカッスル相手にドローで勝ち点1を積み上げ、年明け早々のゲームではウェストハムを下している。