昨夏の段階では移籍もあり得るかと思われていたが、バルセロナMFフェルミン・ロペスは見事に指揮官ハンジ・フリックの信頼を掴んでみせた。



何よりの魅力は得点センスにあり、21日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のスラヴィア・プラハ戦では2ゴールを記録。これにより、フェルミンは早くも今季全コンペティション合わせて10ゴール10アシストを達成したことになる。





ゴールとアシスト合わせて合計20の得点に関与していることになるが、5大リーグでプレイするMFの中では今季ここまでNo.1の数字だ。フェルミンに続くのはライプツィヒMFクリストフ・バウムガルトナー（17）、マンチェスター・シティMFラヤン・チェルキ（16）、マンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデス（15）、パリ・サンジェルマンMFヴィティーニャ（15）、FCコモMFニコ・パス（15）となっており、フェルミンは彼らトッププレイヤーを抑えている。バルセロナ内でも、フェルミンより得点に関与しているのはFWラミン・ヤマル（22）のみだ。フェルミンは2列目で貴重な攻撃オプションとなっていて、ここまで想像以上の活躍を見せている。