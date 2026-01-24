早くも“10ゴール10アシスト”で得点関与数は5大リーグのMFでは最多に バルセロナで開花したフェルミン・ロペスの得点力
昨夏の段階では移籍もあり得るかと思われていたが、バルセロナMFフェルミン・ロペスは見事に指揮官ハンジ・フリックの信頼を掴んでみせた。
何よりの魅力は得点センスにあり、21日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のスラヴィア・プラハ戦では2ゴールを記録。これにより、フェルミンは早くも今季全コンペティション合わせて10ゴール10アシストを達成したことになる。
バルセロナ内でも、フェルミンより得点に関与しているのはFWラミン・ヤマル（22）のみだ。フェルミンは2列目で貴重な攻撃オプションとなっていて、ここまで想像以上の活躍を見せている。
La passe décisive de Frenkie de Jong et la finition dans un trou de souris de Fermín Lopezpic.twitter.com/tsj14KRkwk— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 23, 2026
Fermín Lopez signe un des plus beaux buts de la journée de Ligue des Championspic.twitter.com/24v7C6req1— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 23, 2026