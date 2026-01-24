取り外せるタイプ探してた！200円とは思えない工夫が満載のケース

ミニチュアや、カプセルトイなどのコレクションに便利なケースがたくさん揃っているダイソー。マスコットやミニフィギュア用のケースを発見したのですが、想像以上に便利で驚きました！ひな壇が取り外し可能で、収納したいアイテムのサイズや個数に合わせてディスプレイできるのがポイント。積み重ねもできて優秀ですよ！

商品情報

商品名：ミニコレクションボックス（取り外せるひな壇台座）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480651415

200円とは思えないほど優秀！ダイソーで見つけた高機能なコレクションボックス

ミニチュアや、カプセルトイなどのコレクションに便利なケースがたくさん揃っているダイソーで、気になる商品を見つけました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ミニコレクションボックス（取り外せるひな壇台座）』。フィギュアや小さなコレクションをきれいに飾れるケースです。

価格は220円（税込）。お手頃なのに工夫が詰まっている点に惹かれて購入してみました。

まず驚いたのが、ひな壇が付属している点。

段差をつけてディスプレイできるため、小さなフィギュア類を前後に並べても見やすく、コレクションをきれいに見せられそうだと感じました。

サイズ感はミニフィギュアや小物向けで、大きな物を収納するというよりは、カプセルトイのマスコットなど小さなものに向いています。

台座部分は、透明のカバーにぴたっとはまるように設計されており、ズレにくそうな印象を受けました。

また、ひな壇があることでフィギュア同士が重なりにくく、ひとつひとつがきちんと見えるのが印象的。

ひな壇は取り外しが可能◎さらにスタッキングもできて便利！

段は固定されておらず取り外し可能な仕様なので、飾る物の大きさや形に合わせて使い分けができるのも魅力です！

段を外して使うと、少し高さのある物も入れられるため、収納の幅が広がります。

段がなくなった分、小さいサイズのソフビ人形がパッケージごと入りました！

ソフビはパッケージも凝っているので、パッケージから取り出さずに飾りたい小さいアイテムにもぴったりだなと感じます。

さらに、複数個を重ねて置けるスタッキング仕様になっているのも便利なポイント！コレクションが増えても、縦に並べて省スペースで使えそうだと感じました。

台座とカバーがしっかり噛み合うため、重ねても安定感があります。見た目もすっきりしていて、並べると統一感が出るのも嬉しい点です。

220円（税込）という価格を考えると、ディスプレイ用として十分満足できる作りだと感じました。小さなコレクションをきれいに飾りたい方や、ケースを揃えて使いたい方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。